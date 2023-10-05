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💀 «Никто не сможет это пережить». Майк Тайсон знает, как Нганну может одолеть Фьюри

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
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Майк Тайсон Майк Тайсон
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Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Совсем скоро Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся в самом кассовом поединке года (скорее всего). А масла в огонь активно подливает легендарный Майк Тайсон, занимающийся подготовкой камерунца к поединку.

Уже 28 октября мы узнаем, кто сильнее - чемпион UFC или непревзойденный боксер-тяжеловес.

57-летний американец оценил силы бойцов.

«Я помогаю Нганну. Знаю, на что он способен. Этот парень гораздо способнее, чем я думал. У него есть все необходимое, чтобы снести все на своем пути.

Как только он пробьет по челюсти Тайсона Фьюри, то сразу срубит его. Никто не сможет это пережить.

Фьюри - не лучший боксер всех времен, но он один из них. Он правда хорош. Его даже можно назвать великим уже сейчас. Это очень упорный боец. Нужно попытаться мощно пробить его, потому что он всегда встает и продолжает драться», - заявил Майк Тайсон.

Есть ли шанс у Нганну?

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