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У Шакила О'Нила состояние 400 млн долларов, но его дети не понимают, почему он не делится с ними

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В 2021 году Шакил О'Нил, по некоторым данным, обладал состоянием в 400 млн долларов, однако он заявил, что будет инвестировать в своих детей, а не просто передавать им деньги.

Он рассказал в интервью Earn Your Leisure: «Мои дети уже подросли. Они вроде как обижаются на меня – не то чтобы очень обижаются, – но не понимают. Потому что я постоянно говорю им: «Мы не богаты. Богат я».

У вас должны быть степени бакалавра или магистра, и если вы хотите, чтобы я инвестировал в одну из ваших компаний, вы должны представить ее... принести ее мне, и я дам вам знать. Я вам ничего не дам.

Shaquille O'Neal's kids 'don't understand' why he won't share $400M fortune with them

Есть одно правило: образование. Мне все равно, играете ли вы в баскетбол. Мне все это безразлично.

Слушайте, у меня шестеро детей. Я бы хотел, чтобы у меня был врач, кто-то владел хедж-фондом, фармацевт, юрист, кто-то владел несколькими бизнесами, кто-то взял бы на себя мой бизнес. Но я говорю им, что не собираюсь давать деньги в руки. Вы должны это .

В беседе с New York Post О'Нил сказал: «Эти знаменитости сходят с ума, и я не хочу быть одним из них. Сегодня я отрекаюсь от своей знаменитости. Я покончил с этим.

Я не хочу быть в этой категории. Знаменитости » сумасшедшие, это действительно так. Не называйте меня так больше. Эти люди сошли с ума от того, как они относятся к людям, что они делают, что говорят. Я никогда таким не был. Я никогда не захочу, чтобы на меня так смотрели».

3 комментария

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banchik1
Очень толковый подход, на самом деле. Снимаю шляпу!
+7
0
+7
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Николай Козлов
Шак молодец. Все делает правильно. Если давать детям деньги на руки, пони все пос...т и деньги и жизнь/карьеру в конечном счете.
+3
0
+3
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Jaroslav Prokhorov
Звучит мудро
+1
0
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