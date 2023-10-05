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«Он разнесет лигу». Клуб НХЛ в восторге от российского новичка, его хвалят тренеры и генменеджер

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Дмитрий Воронков, пожалуй,самый обсуждаемый российский игрок перед стартом нового сезона НХЛ. 23-летний форвард подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбусом», и пока им очень довольны.

«Это игрок, с которым можно выиграть серию плей-офф из семи игр. Даже на выставочном турнире он злится на ребят, а это может быть заразно. Вам нужны такие парни, как он», — сказал тренер Трент Вогельхубер (руководил «Коламбусом» на турнире новичков).

Тренер "Коламбуса" заявил, что Воронков разнесет НХЛ

Главный тренер Паскаль Венсан тоже предвкушает большой сезон для Воронкова: «Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесет НХЛ. Не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ».

Ггенеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен отмечает главные качества новичка: «Дмитрий большой мальчик, он просто монстр. Он трудолюбивый парень и хочет становиться только лучше. Он понимает, что ему нужно делать, а это половина дела. Если он сможет прогрессировать (а он становится лучше с каждым днем), то будет в довольно хорошей форме».

1 комментарий

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Ярик01
Воронков это тот, что Загитову бросил?
Враг номер 1 женского населения в России )
+3
-2
+1
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