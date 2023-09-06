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«Было ясно, что у него большой потенциал. Мы предлагали ему место в «Формуле-2». Тото Вольфф рассказал, почему Макс Ферстаппен не стал пилотом «Мерседес»

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Тото Вольфф рассказал, почему не предложил Максу Ферстаппену место в «Мерседесе».

«Макс был очень хорош в картинге, был силен в «Ф-3», и было ясно, что у него большой потенциал.

Мы общались с ним на начальных этапах карьеры. У нас был приятный разговор с его отцом.

Но было ясно, что мы не можем дать ему место, потому что у нас был Нико и Льюис. Мы предложили ему позицию в «Ф-2», но, поскольку «Ред Булл» смог дать ему сразу место в «Альфа Таури» или «Торо Росси», Макс решил уйти к ним.

Могли ли мы подписать его после ухода Росберга? Может быть. Но, вы знаете... если бы я знал ситуацию на фондовом рынке в следующем году, то мог бы великолепно инвестировать. Мы были бы очень счастливыми и богатыми людьми, если бы знали, что произойдет через 12 месяцев», - признался инвестор.

Напомним, что Макс Ферстаппен выиграл два чемпионата «Формулы-1», и скорее всего, снова возьмет титул в этом году.

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