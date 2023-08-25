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🤯 Яннис и «Милуоки» все? Игрок заявил, что не останется в клубе, если партнеры по команде не изменятся

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Баскетбол Баскетбол

Звезда НБА Яннис Адетокумбо признался, что не подпишет новый контракт с «Милуоки» следующим летом, если команда не будет с ним «на одной волне».

«Я бы не стал лучшей версией себя, если бы не знал, что вся команда на одной волне, все рвутся за титулом и все готовы пойти на жертвы, будучи вдали от своей семьи, как и я. И если я этого не почувствую, то не останусь в клубе», - заявил греческий баскетболист.

Отметим, что Адетокумбо выступает за «Милуоки» с 2013 года. Ранее он не играл в других командах НБА.

3 комментария

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ak-tank
Так уже же была в ночи эта новость:
https://www.sports.ru/basketball/1115410218-yannis-adetokumbo-esli-ne-budu-chuvstvovat-chto-vse-stremyatsya-k-chem.html
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Anastasiia Khvorostova
"Будучи вдали от своего брата, который махает полотенцем на лавке"
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Я и моя собака
Ответ ak-tank
Так уже же была в ночи эта новость: https://www.sports.ru/basketball/1115410218-yannis-adetokumbo-esli-ne-budu-chuvstvovat-chto-vse-stremyatsya-k-chem.html
А как же хайпануть на заголовке?)
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