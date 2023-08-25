Звезда НБА Яннис Адетокумбо признался, что не подпишет новый контракт с «Милуоки» следующим летом, если команда не будет с ним «на одной волне».

«Я бы не стал лучшей версией себя, если бы не знал, что вся команда на одной волне, все рвутся за титулом и все готовы пойти на жертвы, будучи вдали от своей семьи, как и я. И если я этого не почувствую, то не останусь в клубе», - заявил греческий баскетболист.

Отметим, что Адетокумбо выступает за «Милуоки» с 2013 года. Ранее он не играл в других командах НБА.