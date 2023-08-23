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Сергей Волков еще с прошлого года ворвался в основу «Краснодара» и вот-вот дебютирует в сборной - его девушка уже давно покорила соцсети🔥🔥🔥

Сергей Волков 2002 Сергей Волков 2002
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Знакомьтесь, Алина.

Защитник «Краснодара» Сергей Волков познакомился со своей девушкой еще в 13 лет, вот что он рассказал о знакомстве со своей возлюбленной.

«Я сижу закрытый в академии, когда у других пацанов в это время гулянки, девочки. Благо у меня всегда была одна девушка. Мы вместе семь с половиной лет, с Читы. Я написал во «ВКонтакте»: «Хочу познакомиться». Встретились на площади. Вел я себя как дурак. Она стеснялась.

Я гиперактивный я был в юношестве. С дебильцой маленько. Не знаю, что и зацепило во мне. В том возрасте, может, девочки и любят дурачков? Закрутилось, пошло-поехало, и раскрылись другие мои качества».

7 комментариев

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ЧакЧак
сиськи то ненастоящие !
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alexman1996
Иногда кажется, что футболистам девушек и жён штампуют на каком-то заводе.
За редким исключением, вроде Гарета Бейла, абсолютно все выглядят, как куклы.
+3
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Nicitos
Комментарии излишни
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Дима Лобачёв
Такими грудями можно накормить половину Африки
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Любитель побеждать
Надеюсь душа у нее такая же чистая как и…
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RWMen
Ответ alexman1996
Иногда кажется, что футболистам девушек и жён штампуют на каком-то заводе. За редким исключением, вроде Гарета Бейла, абсолютно все выглядят, как куклы.
Они и есть муклы. Безызбежность!
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