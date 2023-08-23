7 комментариев

Знакомьтесь, Алина.

Защитник «Краснодара» Сергей Волков познакомился со своей девушкой еще в 13 лет, вот что он рассказал о знакомстве со своей возлюбленной.

«Я сижу закрытый в академии, когда у других пацанов в это время гулянки, девочки. Благо у меня всегда была одна девушка. Мы вместе семь с половиной лет, с Читы. Я написал во «ВКонтакте»: «Хочу познакомиться». Встретились на площади. Вел я себя как дурак. Она стеснялась.

Я гиперактивный я был в юношестве. С дебильцой маленько. Не знаю, что и зацепило во мне. В том возрасте, может, девочки и любят дурачков? Закрутилось, пошло-поехало, и раскрылись другие мои качества».