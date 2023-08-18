Бывший партнер Федора Емельяненко по команде Юлия Березикова рассказала о своем опыте тренировок с бойцом.

Девушка призналась, что иногда «Последний Император» переходил черту.

«Когда мы бегали, у нас Федю было не принято обгонять, хотя он бегал довольно медленно, но все стеснялись его опережать.

Он в зале сразу сказал: «Так, встала рядом со мной». Мы отжимаемся, качаем пресс, он такой: «Сколько сделала?» А я сделала столько, сколько нужно, еще старалась вперед всех. Ну надо 50-60 раз на кулаках, пресс так же, я и делала. Говорю: «50 сделала». А Федя: «А нужно 100!» И я делала в два раза больше, потому что он говорил строго.

У Феди отличное чувство юмора, он приколист, ему шутить можно было, всех подкалывать. А над ним, если кто-то пошутит... Когда он бежал, то боковым зрением и спиной чувствовал, кто там говорит, шутит. А потом просто на тренировках вставал в пары и наказывал сильно. Человек уже сдается, а Федор забивает.

Я с ним пыталась как-то спорить, когда он мне что-то говорил, например сайд-степы по-своему делать, а я не соглашалась, и ему это очень не нравилось. Я делала ему замечание, почему он так жестко, например, парню ребра сломал. Он такой: «Еще одно слово, поедешь домой!» - призналась Березикова.