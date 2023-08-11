«Барби-тренд» продолжает разрывать мировые соцсети.

Нашумевший фильм добрался и до нашей страны. Теперь мы можем посмотреть на наших любимых фигуристок в образе «Барби».

Двукратная чемпионка России Софья Акатьева заметно повзрослела.

Лиза Туктамышева и ее потрясающее декольте уже придется по нраву более взрослой аудитории.

Женя Медведева поразила реализмом! Может это фото?

А вот и любимица публики – Анна Щербакова. Похоже, что эта девушка собирается на сафари.

Полицейская-блондинка. Кто? Не поверите, но речь идет об Алине Загитовой. Но ведь неплохо?

А вот Сашу Трусову не узнать невозможно.

Камила Валиева прекрасна в образе ведущей новостей.

Кто возглавит эту банду? Королева бизнес-леди Этери Тутберидзе. Еще одна неожиданная блондинка, которую трудно узнать.

Бонус – Кен. Марк Кондратюк - именно тот, кого здесь не хватало.

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