♨️ Полицейская Загитова, дерзкая Медведева и очень горячая Туктамышева. «Барби-тренд» добрался и до фигурного катания
«Барби-тренд» продолжает разрывать мировые соцсети.
Нашумевший фильм добрался и до нашей страны. Теперь мы можем посмотреть на наших любимых фигуристок в образе «Барби».
Двукратная чемпионка России Софья Акатьева заметно повзрослела.
Лиза Туктамышева и ее потрясающее декольте уже придется по нраву более взрослой аудитории.
Женя Медведева поразила реализмом! Может это фото?
А вот и любимица публики – Анна Щербакова. Похоже, что эта девушка собирается на сафари.
Полицейская-блондинка. Кто? Не поверите, но речь идет об Алине Загитовой. Но ведь неплохо?
А вот Сашу Трусову не узнать невозможно.
Камила Валиева прекрасна в образе ведущей новостей.
Кто возглавит эту банду? Королева бизнес-леди Этери Тутберидзе. Еще одна неожиданная блондинка, которую трудно узнать.
Бонус – Кен. Марк Кондратюк - именно тот, кого здесь не хватало.
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