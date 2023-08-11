Sportsdaily
Блог

♨️ Полицейская Загитова, дерзкая Медведева и очень горячая Туктамышева. «Барби-тренд» добрался и до фигурного катания

Александра Трусова Александра Трусова
Софья Акатьева Софья Акатьева
Анна Щербакова Анна Щербакова
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Алина Загитова Алина Загитова
Камила Валиева Камила Валиева
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
фото фото
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Клубы Клубы
Евгения Медведева Евгения Медведева
Фигурное катание Фигурное катание

«Барби-тренд» продолжает разрывать мировые соцсети.

Нашумевший фильм добрался и до нашей страны. Теперь мы можем посмотреть на наших любимых фигуристок в образе «Барби».

Двукратная чемпионка России Софья Акатьева заметно повзрослела.

Лиза Туктамышева и ее потрясающее декольте уже придется по нраву более взрослой аудитории.

Женя Медведева поразила реализмом! Может это фото?

А вот и любимица публики – Анна Щербакова. Похоже, что эта девушка собирается на сафари.

Полицейская-блондинка. Кто? Не поверите, но речь идет об Алине Загитовой. Но ведь неплохо?

А вот Сашу Трусову не узнать невозможно.

Камила Валиева прекрасна в образе ведущей новостей.

Кто возглавит эту банду? Королева бизнес-леди Этери Тутберидзе. Еще одна неожиданная блондинка, которую трудно узнать.

Бонус – Кен. Марк Кондратюк - именно тот, кого здесь не хватало.

Кто вам больше всех понравился?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Как Женя Медведева похожа! Красотка невероятная!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Понравились Женя и Камила😍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
классно получилось, все похожи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Полякова
Красивые все. 🥰
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий