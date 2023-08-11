Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джош Харт стал героем соцсетей благодаря 8-секундному ролику в ресторане.

Дело в том, что атакующий защитник стал жертвой неудавшегося свидания. Джош в одиночестве ужинал в ресторане Keens Steakhouse в Нью-Йорке после того, как романтический вечер неожиданно сорвался.

28-летний американец не стал лишать себя вкусного ужина, особенно, в компании уже принесенной бутылки вина.

Один из посетителей узнал спортсмена и задокументировал вечер. Реакция Харта была бесподобной.

Минус свидание, но плюс 21 млн просмотров в соцсетях.