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💣 Баскетболист «Никс» порвал соцсети. Ужин в одиночестве с двумя бокалами превратился в интернет-мем 🤣

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Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джош Харт стал героем соцсетей благодаря 8-секундному ролику в ресторане.

Дело в том, что атакующий защитник стал жертвой неудавшегося свидания. Джош в одиночестве ужинал в ресторане Keens Steakhouse в Нью-Йорке после того, как романтический вечер неожиданно сорвался.

28-летний американец не стал лишать себя вкусного ужина, особенно, в компании уже принесенной бутылки вина.

Один из посетителей узнал спортсмена и задокументировал вечер. Реакция Харта была бесподобной.

Минус свидание, но плюс 21 млн просмотров в соцсетях.

2 комментария

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Jazzzz
Да уж, просто бесподобная реакция)
Видимо, он притворялся мертвым
+1
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711M
Харт вообще мемный чувак, помните его лицо, когда Харден себе в бороду мяч зарядил?)
+1
0
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