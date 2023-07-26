😰😰😰 Несчастный случай в спортзале закончился тюремным заключением. Виновник споткнулся и сядет на 19 месяцев 🔗
Жуткий инцидент в спортзале получил неприятное продолжение.
Несчастный случай, который активно обсуждают в соцсетях, закончился тюремным заключением.
Мужчина, который занимался жимом штанги, получил травму черепа, после того как второй посетитель спортзала упал ему на голову с диском.
Выглядит жутко, но совершенно не похоже на продуманную атаку с целью причинения вреда здоровью.
На кадрах видеонаблюдения Шейн Уильям Райан споткнулся и ударил другого человека по голове блином весом в 20 кг.
34-летний «виновник» изначально утверждал, что инцидент был лишь «несчастным случаем», а он просто споткнулся. Несколько человек подтвердили, что у мужчин были дружеские отношения, и не было никакой причины для нападения.
Позже обвиняемый отказался признавать вину, и в марте 2022 года он был заключен в тюрьму на 19 месяцев после того, как судья решил, что это был не несчастный случай.
«Я не сказал об этом маме и папе, так как не хотел напрягать их, поэтому не хочу много говорить об этом», - призналась жертва.
Пострадавший получил перелом черепа и порез брови, приведший к отеку лица, а также начал испытывать боли в груди.
Райан находился с пострадавшим после вызова и ожидания скорой помощи.
Источник, близкий к виновному, сказал: «Он всегда был очень трудолюбивым, и мне кажется, что он просто имеет психические проблемы».
преднамеренное нанесение тяжелых повреждений, или как там по букве закона говорится...