😰😰😰 Несчастный случай в спортзале закончился тюремным заключением. Виновник споткнулся и сядет на 19 месяцев 🔗

Жуткий инцидент в спортзале получил неприятное продолжение.

Несчастный случай, который активно обсуждают в соцсетях, закончился тюремным заключением.

Мужчина, который занимался жимом штанги, получил травму черепа, после того как второй посетитель спортзала упал ему на голову с диском.

Выглядит жутко, но совершенно не похоже на продуманную атаку с целью причинения вреда здоровью.

На кадрах видеонаблюдения Шейн Уильям Райан споткнулся и ударил другого человека по голове блином весом в 20 кг.

34-летний «виновник» изначально утверждал, что инцидент был лишь «несчастным случаем», а он просто споткнулся. Несколько человек подтвердили, что у мужчин были дружеские отношения, и не было никакой причины для нападения.

Позже обвиняемый отказался признавать вину, и в марте 2022 года он был заключен в тюрьму на 19 месяцев после того, как судья решил, что это был не несчастный случай.

«Я не сказал об этом маме и папе, так как не хотел напрягать их, поэтому не хочу много говорить об этом», - призналась жертва.

Пострадавший получил перелом черепа и порез брови, приведший к отеку лица, а также начал испытывать боли в груди.

Райан находился с пострадавшим после вызова и ожидания скорой помощи.

Источник, близкий к виновному, сказал: «Он всегда был очень трудолюбивым, и мне кажется, что он просто имеет психические проблемы».