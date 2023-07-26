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😰😰😰 Несчастный случай в спортзале закончился тюремным заключением. Виновник споткнулся и сядет на 19 месяцев 🔗

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Жуткий инцидент в спортзале получил неприятное продолжение.

Несчастный случай, который активно обсуждают в соцсетях, закончился тюремным заключением.

Мужчина, который занимался жимом штанги, получил травму черепа, после того как второй посетитель спортзала упал ему на голову с диском.

Выглядит жутко, но совершенно не похоже на продуманную атаку с целью причинения вреда здоровью.

На кадрах видеонаблюдения Шейн Уильям Райан споткнулся и ударил другого человека по голове блином весом в 20 кг.

34-летний «виновник» изначально утверждал, что инцидент был лишь «несчастным случаем», а он просто споткнулся. Несколько человек подтвердили, что у мужчин были дружеские отношения, и не было никакой причины для нападения.

Позже обвиняемый отказался признавать вину, и в марте 2022 года он был заключен в тюрьму на 19 месяцев после того, как судья решил, что это был не несчастный случай.

«Я не сказал об этом маме и папе, так как не хотел напрягать их, поэтому не хочу много говорить об этом», - призналась жертва.

Пострадавший получил перелом черепа и порез брови, приведший к отеку лица, а также начал испытывать боли в груди.

Райан находился с пострадавшим после вызова и ожидания скорой помощи.

Источник, близкий к виновному, сказал: «Он всегда был очень трудолюбивым, и мне кажется, что он просто имеет психические проблемы».

5 комментариев

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Fenorov15
Обо что он споткнулся? Это попытка убийства какая-то, судя по видео.
+4
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+4
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JBa
тут лет 6 надо давать, какое нахрен споткнулся? смотрел на него как удав прежде чем грохнуть диском.

преднамеренное нанесение тяжелых повреждений, или как там по букве закона говорится...
+2
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Кашшай Чакырович
Техника безопасности должны быть ,тем более разгуливаешь с таким блином ,как будто специально ударил ,полы ровные ,никто не мешал,даже когда падал ,можно было блин в сторону убрать !
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Olenyuksi
Бред какой то... Где тут несчастный случай?
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Korn-pop
Это попытка убийства, когда уже грохнул блин, начал театрально падать и держаться за ногу, отморозок, лет на 20 ехать надо, там ему блины дадут покидать
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