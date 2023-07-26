Sportsdaily
Блог

Знакомьтесь, Лола Марандель - девушка первой ракетки мира Карлоса Алькараса и фанатка Карима Бензема

Клубы Клубы
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
WTA WTA
ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Уимблдон Уимблдон
Теннис Теннис

А еще подающая надежды французская теннисистка.

В середине июля Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в пятисетовом финале «Уимблдона» за 4 часа 43 минуты, победа позволила испанцу стать первой ракеткой мира.

На трибунах болеющей за Карлоса была замечена юная французская теннисистка Лола Марандель.

Лоле 21 год, она занимает 1073-ю строчку в рейтинге WTA.

Девушка родом из Франции, обожает фут, а своим кумиром считаем Карима Бензема, с которым у нее даже есть совместное фото.

Учитывая успехи Карлоса, на постаменте личного кумира вскоре может произойти замена.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Как и для любой бабы главное это выставить свое голое тело напоказ. Ну, часть прошивки, куда деваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий