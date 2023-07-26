А еще подающая надежды французская теннисистка.

В середине июля Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в пятисетовом финале «Уимблдона» за 4 часа 43 минуты, победа позволила испанцу стать первой ракеткой мира.

На трибунах болеющей за Карлоса была замечена юная французская теннисистка Лола Марандель.

Лоле 21 год, она занимает 1073-ю строчку в рейтинге WTA.

Девушка родом из Франции, обожает фут, а своим кумиром считаем Карима Бензема, с которым у нее даже есть совместное фото.

Учитывая успехи Карлоса, на постаменте личного кумира вскоре может произойти замена.