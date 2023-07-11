11 комментариев

Григор Димитров не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона: утешать болгарина будет Мадалина Генеа, которую называют наследницей Моники Белуччи🔥🔥🔥
Уже покоряла сердца Джерарда Батлера, Майкла Фассбендера и Леонардо Ди Каприо.
Мадалина Диана Генеа родилась 8 августа 1988 года на юге Румынии, в старинном городке Слатина, расположившемся на реке Олт.
Девушка сделала себе карьеру модели благодаря эффектным съемкам в купальниках.
Впервые румыно-итальянская модель появилась на экране в 2007 году: Мадалина снялась в клипе Эроса Рамазоттина песню «Время между нами» («Il tempo tra di noi»).
В 2013 году Генеа снялась в криминальной мелодраме «Дом Хемингуэй» с Джудом Лоу и Ричардом Грантом.
В мае 2015 года в Каннах состоялась премьера драмы «Молодость» итальянского кинорежиссера и сценариста Паоло Соррентино. Румынка там сыграла Мисс Вселенную.
В 2020 году Мадалина попала в очень неприятную историю, связанную с футболистом «Ромы» Николой Дзоньоло. Николо тогда закрутил роман с Генеа, которая старше его на 12 лет, а перед этим бросил беременную от него итальянскую модель Сару Скарпотта. Роман продлился всего год.
Новым избранником Генеа стал болгарский теннисист Григор Димитров, который младше румынской модели на 3 года. Теперь Мадалину можно регулярно встретить на теннисных кортах.
В фильме «Молодость» (который кстати мне очень нравится, как и другие фильмы Соррентино) она "сыграла" просто тело, заходящее в бассейн. Кстати, именно в этом фильме некто Роли Серрано прекрасно сыграл стареющего Марадону - не пропустите, любители футбола.
* её фамилия Ghenea произносится Геня, ударение на "е".
Прекрасная вишенка в отличном фильме.
Очень эффектная женщина.