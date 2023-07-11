11 комментариев

Уже покоряла сердца Джерарда Батлера, Майкла Фассбендера и Леонардо Ди Каприо.

Мадалина Диана Генеа родилась 8 августа 1988 года на юге Румынии, в старинном городке Слатина, расположившемся на реке Олт.

Девушка сделала себе карьеру модели благодаря эффектным съемкам в купальниках.

Впервые румыно-итальянская модель появилась на экране в 2007 году: Мадалина снялась в клипе Эроса Рамазоттина песню «Время между нами» («Il tempo tra di noi»).

В 2013 году Генеа снялась в криминальной мелодраме «Дом Хемингуэй» с Джудом Лоу и Ричардом Грантом.

В мае 2015 года в Каннах состоялась премьера драмы «Молодость» итальянского кинорежиссера и сценариста Паоло Соррентино. Румынка там сыграла Мисс Вселенную.

В 2020 году Мадалина попала в очень неприятную историю, связанную с футболистом «Ромы» Николой Дзоньоло. Николо тогда закрутил роман с Генеа, которая старше его на 12 лет, а перед этим бросил беременную от него итальянскую модель Сару Скарпотта. Роман продлился всего год.

Новым избранником Генеа стал болгарский теннисист Григор Димитров, который младше румынской модели на 3 года. Теперь Мадалину можно регулярно встретить на теннисных кортах.