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Григор Димитров не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона: утешать болгарина будет Мадалина Генеа, которую называют наследницей Моники Белуччи🔥🔥🔥

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Уже покоряла сердца Джерарда Батлера, Майкла Фассбендера и Леонардо Ди Каприо.

Мадалина Диана Генеа родилась 8 августа 1988 года на юге Румынии, в старинном городке Слатина, расположившемся на реке Олт.

Девушка сделала себе карьеру модели благодаря эффектным съемкам в купальниках.

Впервые румыно-итальянская модель появилась на экране в 2007 году: Мадалина снялась в клипе Эроса Рамазоттина песню «Время между нами» («Il tempo tra di noi»).

Мадалина Генеа - Madalina Ghenea фото №833124

В 2013 году Генеа снялась в криминальной мелодраме «Дом Хемингуэй» с Джудом Лоу и Ричардом Грантом.

Мадалина Генеа - Madalina Ghenea фото №1266508 - MADALLINA GHENEA in Bikini at a Beach in Sardinia 07/25/2020

В мае 2015 года в Каннах состоялась премьера драмы «Молодость» итальянского кинорежиссера и сценариста Паоло Соррентино. Румынка там сыграла Мисс Вселенную.

В 2020 году Мадалина попала в очень неприятную историю, связанную с футболистом «Ромы» Николой Дзоньоло. Николо тогда закрутил роман с Генеа, которая старше его на 12 лет, а перед этим бросил беременную от него итальянскую модель Сару Скарпотта. Роман продлился всего год.

Мадалина Генеа не так известна, как многие её коллеги-модели и актрисы, однако её внешним данным позавидует любая красотка.-4

Новым избранником Генеа стал болгарский теннисист Григор Димитров, который младше румынской модели на 3 года. Теперь Мадалину можно регулярно встретить на теннисных кортах.

Madalina Ghenea și-a oficializat relația cu Grigor Dimitrov. Poze fierbinți alături de tenismen. Galerie foto - Playsport

11 комментариев

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Николай Козлов
Вообще то Белуччи неплохая актриса, а эта - просто обладательница тела.

В фильме «Молодость» (который кстати мне очень нравится, как и другие фильмы Соррентино) она "сыграла" просто тело, заходящее в бассейн. Кстати, именно в этом фильме некто Роли Серрано прекрасно сыграл стареющего Марадону - не пропустите, любители футбола.
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Орыс-орыс онбаган
григор любит бабулек
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Ник Гре
Роскошная девушка!
* её фамилия Ghenea произносится Геня, ударение на "е".
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Рычаг лапорты
Тема раскрыта не полностью
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HI MARS
Фигура Моники Белуччи,а фейс Орнеллы Мути
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АРХАТ
Молодая была очень ничего, а сейчас лицо ... будто на нём спала всю ночь)
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Боевой Бурят Путина
У Димитрова к 32 годам женщин в разы больше, чем титулов
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ant.mart
так себе
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zukarello
Какой там четвертьфинал , когда на.....к-хм, кону , такая бестия))
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di Malkovich
Ответ Рычаг лапорты
Тема раскрыта не полностью
Соррентино раскрыл эту тему.
Прекрасная вишенка в отличном фильме.
Очень эффектная женщина.
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