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Сверхпопулярный блогер-бодибилдер Йо Линднер умер в возрасте 30 лет. Почувствовал боль в шее, а спустя три дня скончался - аневризма

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Немецкий бодибилдер и блогер Йо Линднер умер в возрасте 30 лет, об этом заявил его товарищ по спортзалу.

В интернете он был известен как Joesthetics.

Его подруга Ниша подтвердила смерть бодибилдера в соцсетях, заявив, что Линднер умер от внезапной аневризмы.

«Он был у меня на руках... это происходит слишком быстро... три дня назад он говорил, что у него боль в шее... мы даже не осознавали этого, а потом стало слишком поздно», - заявила она.

Йо получил известность благодаря контенту по бодибилдингу - у него было около 8 млн подписчиков в соцсетях и 941 тысяча на YouTube.

Линднер жил в Таиланде последние несколько лет.

Первым о случившемся сообщил его коллега-бодибилдер Ноэль Дейзель.

3 комментария

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МАГА 123
Сам сделал такой выбор, знал на что шёл когда принимал мед. препараты без рекомендации врачей.
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Elvagor
Такое тело это не здоровое тело, всегда есть большой риск...
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arsenal_fanboy
5 лет назад знакомый дядька тоже внезапно умер в спортзале, оторвался тромб. До этого он бесконтрольно принимал гормональные препараты. Для близких это было шоком и неожиданностью. Хотя итог, как по мне закономерен, хоть и очень печален. Гормоны и гормоноподобные в-ва являются регуляторами огромного кол-ва процессов в организме и употреблять их возможно только при тщательном контроле и мониторинге состояния организма посредством разносторонних медицинских анализов. В ином случае есть высокая вероятность того, что человека постигнет такая ужасная участь - внезапная смерть.
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