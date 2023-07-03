Сверхпопулярный блогер-бодибилдер Йо Линднер умер в возрасте 30 лет. Почувствовал боль в шее, а спустя три дня скончался - аневризма
Немецкий бодибилдер и блогер Йо Линднер умер в возрасте 30 лет, об этом заявил его товарищ по спортзалу.
В интернете он был известен как Joesthetics.
Его подруга Ниша подтвердила смерть бодибилдера в соцсетях, заявив, что Линднер умер от внезапной аневризмы.
«Он был у меня на руках... это происходит слишком быстро... три дня назад он говорил, что у него боль в шее... мы даже не осознавали этого, а потом стало слишком поздно», - заявила она.
Йо получил известность благодаря контенту по бодибилдингу - у него было около 8 млн подписчиков в соцсетях и 941 тысяча на YouTube.
Линднер жил в Таиланде последние несколько лет.
Первым о случившемся сообщил его коллега-бодибилдер Ноэль Дейзель.
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