Немецкий бодибилдер и блогер Йо Линднер умер в возрасте 30 лет, об этом заявил его товарищ по спортзалу.

В интернете он был известен как Joesthetics.

Его подруга Ниша подтвердила смерть бодибилдера в соцсетях, заявив, что Линднер умер от внезапной аневризмы.

«Он был у меня на руках... это происходит слишком быстро... три дня назад он говорил, что у него боль в шее... мы даже не осознавали этого, а потом стало слишком поздно», - заявила она.

Йо получил известность благодаря контенту по бодибилдингу - у него было около 8 млн подписчиков в соцсетях и 941 тысяча на YouTube.

Линднер жил в Таиланде последние несколько лет.

Первым о случившемся сообщил его коллега-бодибилдер Ноэль Дейзель.