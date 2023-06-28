Шакил О'Нил добился огромного успеха и на площадке, и за ее пределами после выхода на пенсию в качестве бизнесмена, музыкального исполнителя и телеведущего. Тем не менее, у бывшей суперзвезды НБА в личной жизни не все гладко.

О'Нил совершил много ошибок, за которые теперь кается. Он глубоко сожалеет о разрушенных отношений с матерями его детей, бывшей девушкой Арнеттой Ярдбур и бывшей женой Шони О’Нил.

Вот что Шак сказал на эту тему в подкасте «MoTalk»:

«У меня было две идеальные женщины, и я все испортил… Мы все были молоды, а я просто делал глупости, но в наших отношениях хорошо то, что они простили меня, и теперь у нас хорошие отношения. Но если вы спрашиваете меня об идеальной женщине, у меня их было две, и я все испортил, просто потому, что, знаете ли, был глуп».

У Шакила О'Нила шестеро детей. Майлз (26), Шариф (23), Шакир (21), Амира (22) и Меара (17) от бывшей жены Шони Нельсон, а также старшая дочь Танира (27) от Арнетты Ярдбург.

Шак встречался с Арнеттой четыре года с 1992 по 1996 год. О'Нил никогда публично не раскрывал причину их разрыва, но однажды он признался, что регулярно ей изменял. То же самое касается его неудачного брака с Шони, с которой он расстался в 2011 году. Они связали себя узами брака еще в 2002 году.