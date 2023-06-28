Валентина Шевченко в настоящее время находится в отпуске во Вьетнаме, где восстанавливает силы своего первого поражения в последних десяти боях. Звезда UFC поделилась фотографиями из поездки, заставив поклонников сделать ей множество комплиментов.

Напомним, что Валентина Шевченко потерпела сокрушительное поражение от Алексы Грассо в четвертом раунде на турнире UFC 285.

Это поражение стало первым для Шевченко в наилегчайшем весе в ее карьере в смешанных единоборствах. Ранее она выиграла девять боев UFC. Как сообщает The Schmo, матч-реванш между двумя чемпионками в наилегчайшем весе намечен на сентябрь.