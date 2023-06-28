Sportsdaily
Блог

Горячие фотографии Валентины Шевченко в бикини из Вьетнама поразили фанатов UFC

Валентина Шевченко Валентина Шевченко
Клубы Клубы
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко в настоящее время находится в отпуске во Вьетнаме, где восстанавливает силы своего первого поражения в последних десяти боях. Звезда UFC поделилась фотографиями из поездки, заставив поклонников сделать ей множество комплиментов.

Напомним, что Валентина Шевченко потерпела сокрушительное поражение от Алексы Грассо в четвертом раунде на турнире UFC 285.

Это поражение стало первым для Шевченко в наилегчайшем весе в ее карьере в смешанных единоборствах. Ранее она выиграла девять боев UFC. Как сообщает The Schmo, матч-реванш между двумя чемпионками в наилегчайшем весе намечен на сентябрь.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neo63
Валентина "Пуля" Шевченко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa1984
пистолет видно.......а где сиськи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yeti_17
Всё круто, но "сокрушительное поражение" сильно расходится с реальностью. Поражение было скорее досадным, чем сокрушительным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий