Как тут устоять, когда вокруг столько песка?

В прошлый понедельник «Аризона Даймондбэкс» сошлась на одном стадионе с «Милуоки Брюерс». Игра, как нередко бывает в бейсболе, затянулась — на четвертом часу встречи Лурдес Гурриэль-младший, аутфилдер «Аризоны», откровенно заскучал.

Команда игрока к тому моменту уже вела 8:1, поэтому он вполне мог позволить себе расслабиться.

Камеры выхватили Гурриэля, который устроился в дагауте у трибун, и, вооружившись парой бумажных стаканчиков, начал возводить песочный замок.

На видео попал первый этап строительства, но официальный аккаунт «Аризоны» поделился финальным результатом — это основательная конструкция с четырьмя башнями, которую окружает ров, усыпанный семенами подсолнуха.

Мы тебя понимаем, Лурдес.