Если матч длится слишком долго, заскучать могут не только болельщики. Бейсболист «Аризоны Даймондбэкс» придумал отличный способ скоротать время на поле
Как тут устоять, когда вокруг столько песка?
В прошлый понедельник «Аризона Даймондбэкс» сошлась на одном стадионе с «Милуоки Брюерс». Игра, как нередко бывает в бейсболе, затянулась — на четвертом часу встречи Лурдес Гурриэль-младший, аутфилдер «Аризоны», откровенно заскучал.
Команда игрока к тому моменту уже вела 8:1, поэтому он вполне мог позволить себе расслабиться.
Камеры выхватили Гурриэля, который устроился в дагауте у трибун, и, вооружившись парой бумажных стаканчиков, начал возводить песочный замок.
На видео попал первый этап строительства, но официальный аккаунт «Аризоны» поделился финальным результатом — это основательная конструкция с четырьмя башнями, которую окружает ров, усыпанный семенами подсолнуха.
Мы тебя понимаем, Лурдес.
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