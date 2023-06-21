Sportsdaily
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🔞🤬 Ты лжец и мошенник, где ##### мои деньги». Порнозвезда требует «Новый Орлеан» обменять Зайона Уильямсона, угрожая выложить секс видео с его участием

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Еще она хочет денег и грозится судом.

Порнозвезда Мория Миллс пригрозила опубликовать видео секса с игроком НБА.

Звезда фильмов для взрослых сделала заявление после того, как звезда НБА Зайон Уильямсон объявил, что он и его девушка Ахкима ждут ребенка.

«Мой малыш, ты увидишь это в какой-то момент. Я не знаю, что ждет тебя в будущем, но мама и папа любят тебя. Если ты больше ничего не узнаешь в этом мире, помни, что мама и папа любят тебя», - сказал Уильямсон.

Порнозвезда Миллс eтверждает, что у нее есть секс-записи с Уильямсоном, и она готова их выпустить.

Миллс также призвала «Новый Орлеан» обменять Зайона.

«НБА, у меня есть секс-кассеты с Уильямсоном.

НБА и «Пеликанс», обменяйте его сейчас же, он не заслуживает того, чтобы быть в Новом Орлеане!!! Секс-кассеты скоро будут в сети», - написала девушка.

«Зайон не может выиграть дело против меня. У меня есть физические доказательства того, что он заказал людей угрожать мне, и он тоже это знает.

Я отправлю тебя в суд за весь ущерб, который ты причинил моей жизни», - добавила Миллс.

Затем Миллс потребовала денег у баскетболиста: «Где мой банковский перевод, Зайон Уильямсон? Ты лжец и мошенник, где ##### мои деньги».

4 комментария

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Иванофф
Что-то какая-то нездоровая движуха, с требованием продать Зайона. Ладно, требует денег с Зайона, а то ещё требует продать Зайона. Может эта порнозвезда ещё и агент Зайона?
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Jazzzz
Порно-менеджмент от НОЛы😆
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Александр Земский
Почему сразу порноЗВЕЗДА? Звездой стать - постараться надо, но с такими данными можно не пробовать)))
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Timur Nabiev
Если выйдет видео порно звезда будем в нём только одна, и это Зайон) а дама так антураж.
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