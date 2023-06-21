Еще она хочет денег и грозится судом.

Порнозвезда Мория Миллс пригрозила опубликовать видео секса с игроком НБА.

Звезда фильмов для взрослых сделала заявление после того, как звезда НБА Зайон Уильямсон объявил, что он и его девушка Ахкима ждут ребенка.

«Мой малыш, ты увидишь это в какой-то момент. Я не знаю, что ждет тебя в будущем, но мама и папа любят тебя. Если ты больше ничего не узнаешь в этом мире, помни, что мама и папа любят тебя», - сказал Уильямсон.

Порнозвезда Миллс eтверждает, что у нее есть секс-записи с Уильямсоном, и она готова их выпустить.

Миллс также призвала «Новый Орлеан» обменять Зайона.

«НБА, у меня есть секс-кассеты с Уильямсоном.

НБА и «Пеликанс», обменяйте его сейчас же, он не заслуживает того, чтобы быть в Новом Орлеане!!! Секс-кассеты скоро будут в сети», - написала девушка.

«Зайон не может выиграть дело против меня. У меня есть физические доказательства того, что он заказал людей угрожать мне, и он тоже это знает.

Я отправлю тебя в суд за весь ущерб, который ты причинил моей жизни», - добавила Миллс.

Затем Миллс потребовала денег у баскетболиста: «Где мой банковский перевод, Зайон Уильямсон? Ты лжец и мошенник, где ##### мои деньги».