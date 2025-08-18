«Я рад, что гуманист избил расиста». Дю Плесси – самый одинокий боец UFC. Его поражением наслаждаются даже на родине 😭
Дрикус дю Плесси сложил чемпионские полномочия в среднем весе UFC, без шансов уступив в пятираундовом поединке Хамзату Чимаеву.
Южноафриканец ничего не смог противопоставить сопернику в партере, где и прошла подавляющая часть поединка (22 минуты из 25).
Что обычно происходит дальше? Первый вариант – проигравший не признает поражение. Второй – придумать травму, которая помешала победить. Третий – верные фанаты будут требовать у UFC реванш.
Дрикусу, к сожалению, не подойдет ничего. Особенно обидно, насчет последнего.
Дю Плесси представляет ЮАР, уроженцем которой он и является. Семья Дрикуса – африканеры, т.е. потомки колонистов из Западной Европы. Уже чувствуете накал? Если нет, то сразу к реакциям соотечественников на поражение чемпиона.
💭 «Я рад, что гуманист избил расиста».
💭 «Дрикуса отлично разукрасили».
💭 «Как южноафриканцы, мы не испытываем угрызения совести за Дрикуса дю Плесси, который с гордостью носил футболку, восхваляя Дональда Трампа, будучи дезинформированным о несуществующем геноциде в Южной Африке. Мы рады, что он проиграл!»
💭 «Выпьем за поражение Дрикуса дю Плесси! Наша ненависть к расистам было долгосрочной инвестицией».
💭 «Он поддерживал Трампа и ложный геноцид белых в ЮАР, а Хамзат тренировался».
Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?