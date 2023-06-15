Зачем? Почему? А?

Татьяна Тарасова заявила, что танцевальный дуэт фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу. Мы были рады смотреть их в соревнованиях, но они так решили для своей жизни», - заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Новость шокирующая, но неоднозначная. Почему первой об этом сказала Тарасова?

Журналисты оперативно связались с Кацалаповым.

«Ну, мы об этом ничего не говорили», - двусмысленно ответил Никита.

Напомним, что Синицина и Кацалапов осенью прошлого года объявили, что приостанавливают карьеру.

Позже у Тарасовой снова поинтересовались, откуда у нее такая информация.

«Мне показалось, что они так сказали. Никита сказал, что ничего не говорил об этом? А, ну тем более», - сказала Тарасова.

Фанаты отреагировали на парадоксальную ситуацию.

💭 «А Тарасова всем карьеру заканчивает. 😂 Загитовой закончила тоже я помню».

💭 «Ахаха, почему так смешно 😄».

💭 «У нее уже конкретно крыша поехала. Слышит то, что никто не говорил, видит то, что никто не видит. На покой пора, однако».

💭 «Тарасова сама решает кому заканчивать карьеру. 😂 Трусова закончила, хоть Саша о завершении ничего не говорила».