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🎥Боец ММА спас школьников от аллигатора 🐊

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Боец смешанных единоборств Майк Драгич стал героем новостей, когда поборол аллигатора возле начальной школы во Флориде.

33-летний Драгич имеет в активе четыре поединка в ММА. Помимо профессиональных боев, Драгич занимается дрессировкой животных и является основателем PROJECT SAVIOR Outdoors — компании, которая помогает ветеранам бороться с посттравматическим стрессовым расстройством.

Когда 3-метровый аллигатор решил расположиться возле начальной школы во Флориде, Драгич был вызван и быстро приступил к работе. На видео видно, как он пытается взаимодействовать с животным и в итоге усмиряет его.

2 комментария

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Саймон Гордый
Путин быстрее бы справился
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Александр Василич
Ответ Саймон Гордый
Путин быстрее бы справился
Ракетой???)
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