Британец Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира и первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед. Успех в профессиональном спорте принес Льюису и солидный доход, который он с удовольствием тратит на свой роскошный образ жизни.

Дома

Хэмилтон живет в Монте-Карло и однажды поделился фотографией своего потрясающего вида с подписью:

«Место, которое я называю домом, Монте-Карло. Я так счастлив жить в таком невероятном месте».

Считается, что гонщик проживает в эксклюзивный район Фонвьей. Еще в 2007 году сообщалось, что Льюис купил дуплекс площадью 2000 кв.м с четырьмя спальнями и видом на Средиземное море. Квартира обошлась бы ему примерно в 30 млн фунтов.

В 2019 году Хэмилтон потратил 32 млн фунтов на пентхаус на Манхэттене в кондоминиуме, частично принадлежащем легендарному игроку НФЛ Тому Брэди и его бывшей жене-модели Жизель Бюндхен. Пентхаус площадью 6 547 кв.м и с видом на Гудзон включал в себя бассейн, фитнес-центр, корт для сквоша, библиотеку и винный погреб.

В 2017 году Льюис приобрел уникальную виллу с шестью спальнями в Западном Лондоне у предыдущих владельцев, главного дизайнера Burberry Кристофера Бейли и его мужа, актера Саймона Вудса.

Машины

«Я не в отношениях, у меня нет детей, моя машина – это мой ребенок», - сказал Хэмилтон The Independent в прошлом году.

Его коллекция автомобилей оценивается в 13 млн фунтов:

Фиолетовый Pagani Zonda стоимостью 1,6 млн фунтов, изготовленный по индивидуальному заказу.

Крайне редкий Shelby 427 Cobra 1966 года стоимостью 4 млн фунтов

Красная Ferrari LaFerrari стоимостью 1 млн фунтов.

Mercedes-AMG Project One стоимостью 2 млн фунтов, их было выпущено всего 275 штук.

Mercedes-AMG SLS Black стоимостью 230 тысяч фунтов.

McLaren P1 стоимостью 2 млн фунтов.

Ford Mustang Shelby GT500 1967 года выпуска, который может стоить около 750 тысяч фунтов.

Mercedes Maybach S600 стоимостью 800 тысяч фунтов

А кроме того:

Мотоцикл Honda CRF450RX

Электрический багги Maverick X3

Яхта Sunseeker 90, стоимость которой 4 млн долларов.

Часы

В прошлом году гонщикам Формулы-1 запретили носить украшения, но это не остановило Хэмилтона, который продемонстрировал сразу три пары роскошных часов IWC:

Big Pilot’s Watch (£10,900)

Big Pilot’s Watch Top Gun Mojave Desert (£14,500)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team watch (£6,850)