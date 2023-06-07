Бриттни Палмер стала одной из самых узнаваемых героинь UFC благодаря своим появлениям в октагоне. Поклонники боёв знают, что присутствие красотки Палмер поднимает престиж событий UFC, она стала любимицей болельщиков.

Бриттни Палмер присоединилась к UFC в 2005 году, она получила престижные титулы «Ring Card Girl of the Year» на World MMA Awards в 2012 и 2013 годах.

Хотя Бритни успешна в UFC, значительная часть ее капитала получена за пределами октагона.

Палмер зарекомендовала себя как известная художница, демонстрируя и продавая свои работы на различных платформах. Она реализовала свою страсть к живописи изучая историю искусства и классическую портретную живопись в Калифорнийском университете.

Бритни Палмер ведет активную социальную жизнь. Она использует свои работы для сбора средств для известных общественных и благотворительных организаций.

Ну и конечно, нельзя не добавить, что Палмер просто красотка и пользуется большим успехом в социальных сетях.