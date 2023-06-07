Sportsdaily
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Звезда UFC с художественным образованием: знакомимся с Бриттни Палмер

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Бриттни Палмер стала одной из самых узнаваемых героинь UFC благодаря своим появлениям в октагоне. Поклонники боёв знают, что присутствие красотки Палмер поднимает престиж событий UFC, она стала любимицей болельщиков.

Бриттни Палмер присоединилась к UFC в 2005 году, она получила престижные титулы «Ring Card Girl of the Year» на World MMA Awards в 2012 и 2013 годах.

Хотя Бритни успешна в UFC, значительная часть ее капитала получена за пределами октагона.

Палмер зарекомендовала себя как известная художница, демонстрируя и продавая свои работы на различных платформах. Она реализовала свою страсть к живописи изучая историю искусства и классическую портретную живопись в Калифорнийском университете.

Бритни Палмер ведет активную социальную жизнь. Она использует свои работы для сбора средств для известных общественных и благотворительных организаций.

Ну и конечно, нельзя не добавить, что Палмер просто красотка и пользуется большим успехом в социальных сетях.

5 комментариев

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Ivan
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
можно разок впердолить
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Artem Gavrishov
Симпатичная)++
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BOBBYHULL
Ответ Ivan
можно разок впердолить
Может автор хотел поговорить о ее творчестве?
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banchik1
Автор, уточни у художницы, она натурщиков не ищет? Мы тут, на спорце, с радостью будем готовы помочь ей в своем творчестве.
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Руслан Магамуров
начали удалять ваши блоги,это хорошо.но под каждым буду говорить-
блог-дно!
пока норм не станет
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