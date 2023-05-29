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Симона Байлз демонстрирует класс в гонке против игрока НФЛ Кристиана Уотсона🏃‍♀️

Кристиан Уотсон
Симона Байлс Симона Байлс
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Игроки НФЛ известны своей скоростью. Ресиверы должны уметь уклоняться от полузащитников и защитников, стремящихся предотвратить тачдаун.

Но если спросить Кристиана Уотсона из «Грин Бэй Пэкерс», он подтвердит, что гимнастки тоже могут быть довольно быстрыми.

Олимпийская чемпионка по гимнастике (и жена нового товарища Уотсона по команде Джонатана Оуэнса) Симона Байлз опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она участвует в забеге против нового игрока «Грин Бэй Пэкерс».

Победа осталась за Уотсоном, но он отдал должное Симоне, написав на видео: «Гимнастки шибко быстрые…понятно».

2 комментария

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Podumainemnogo
Парень дернул Симону не напрягаясь...
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