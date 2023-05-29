Хамад Медьедович: «Встреча с Новаком Джоковичем в день моего рождения в детстве стала большим сюрпризом»

Впервые Новак Джокович встретил своего соотечественника Хамада Медьедовича в день рождения последнего, когда ему исполнилось 9 или 10 лет. В интервью ATPTour.com Медьедович признался, что он был «шокирован», впервые увидев своего кумира.

«Это был сюрприз на мой девятый или десятый день рождения. Помню, я тренировался в тот день, и мой отец просто сказал мне: «Пойдем». Я увидел, что мы идем в его теннисный центр», — рассказывает Медьедович.

«До последнего момента я не мог поверить, что встречаюсь с Новаком. Помню, как мы его ждали, и вдруг он появился. Когда я его увидел, я была шокирован. Это была наша первая встреча», — добавил он.

Медьедовичу было 16 лет, когда он впервые тренировался с Джоковичем, и именитый теннисист поддержал юного соотечественника. Хамад рассказал о совете, который ему дала третья ракетка мира.

«У него можно многому научиться на корте и за его пределами. Меня поражает насколько он дисциплинирован. Он делает все для своего тенниса, даже когда не тренируется», — отметил Медьедович.

«Новак мне неоднократно говорил: «Теннисом нужно жить, даже когда ты не на корте. Ты должен делать все для своего тенниса. Следи за тем, что ешь, куда вы идешь, сколько спишь, ты должен постоянно думать об этом – так ты станешь лучшим игроком», — заключил он.

Сербы Медедович и Джокович начнут сегодня начнут борьбу в Открытом чемпионате Франции.