Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса после того, как последний стал жертвой расизма со стороны болельщиков во время футбольного матча с «Валенсией».

После игры Винисиус через социальные сети заявил, что расизм стал обычным явлением в испанском чемпионате, а власти, похоже, не заинтересованы в том, чтобы с этим бороться.

Хэмилтон, первый в истории темнокожий гонщик Формулы-1, заявил, что ситуация Винисиуса заставила его вспомнить о собственном опыте. Гонщик сам столкнулся с расизмом в 2008 году в Барселоне во время предсезонных тестов Формулы-1. На трибуны пришли шестеро испанцев — они были вымазаны черным гримом, одеты в одинаковые футболки с надписью: «Семья Хэмилтона». С трибун они выкрикивали расистские лозунги, оскорбляли семью Льюиса.

«Ужасно думать, что в 2023 году мы все еще видим и слышим эти вещи. Это действительно поражает меня, я вспоминаю собственные эмоции — было ли это в Великобритании, или когда я участвовал в гонках в Италии, Франции или Испании. То, что говорят люди, может быть очень обидным», – отметил Хэмилтон в интервью перед Гран-при Монако.

«Я считаю, что Винисиус проявил смелость. Удивительно, что многие, подвергшиеся оскорблениям на поле футболисты, держат удар, но ведут себя скромно, не реагируют, проявляя ответственность, поскольку знают, что матч смотрят дети».

«В сегодняшнем обществе нет места дискриминации, и спорт должен сделать больше. Мы все по-прежнему должны делать больше, если видим или слышим подобное. Надеюсь, я в какой-то момент отправлюсь в Бразилию и выражу поддержку».