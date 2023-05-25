Недавно Хабиб Нурмагомедова опубликовал список топ-15 величайших бойцов в истории MMA.

Мало кто помнит, но нечто подобное дагестанец уже делал в октябре 2020 года - после победы над Джастином Гейджи.

«Говорите, что я - величайший боец всех времен? Я не знаю. У нас есть Джон Джонс, Федор Емельяненко.

Не забывайте и про Деметриуса Джонсона, Генри Сехудо, Даниэля Кормье, Андерсона Сильву и кучу других парней.

Один из лучших - может быть, но я не хочу говорить о «величайшем всех времен. Честно», - заявил Хабиб в интервью CBS Sports.

Сравните названные имена с нынешним вариантом.

Любопытно, что почти ничего не изменилось. Только появился Жорж Сен-Пьер.