Sportsdaily
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Хабиб называл величайших бойцов в истории UFC еще в 2020 году. Но в недавнем топе он сделал одно изменение 🤔

Даниэль Кормье Даниэль Кормье
Джон Джонс Джон Джонс
Андерсон Сильва Андерсон Сильва
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Генри Сехудо Генри Сехудо
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Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
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Жорж Сен-Пьер Жорж Сен-Пьер
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Недавно Хабиб Нурмагомедова опубликовал список топ-15 величайших бойцов в истории MMA.

Мало кто помнит, но нечто подобное дагестанец уже делал в октябре 2020 года - после победы над Джастином Гейджи.

«Говорите, что я - величайший боец всех времен? Я не знаю. У нас есть Джон Джонс, Федор Емельяненко.

Не забывайте и про Деметриуса Джонсона, Генри Сехудо, Даниэля Кормье, Андерсона Сильву и кучу других парней.

Один из лучших - может быть, но я не хочу говорить о «величайшем всех времен. Честно», - заявил Хабиб в интервью CBS Sports.

Сравните названные имена с нынешним вариантом.

Любопытно, что почти ничего не изменилось. Только появился Жорж Сен-Пьер.

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