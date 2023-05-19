11 комментариев

Итальянка явно заслуживает обложек лучших мужских журналов.

В 2013 году итальянке действительно было предложено сняться для российского Playboy.

«Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон. Но я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. А я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.

Я серьезная? Я этого не говорю, но я предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед», – рассказала четырехкратная чемпионка мира.

Интересно, что спустя 4 года Доротея вдруг передумала – фотосессия даже состоялась, но публиковать фото Вирер запретила – ей не понравилось, как на фото выглядит ее чересчур спортивное тело.

Сейчас Доротея возобновила карьеру и задумывается о возможном участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я хотела бы там быть, но в то же время мне хочется иметь семью, спокойную жизнь, а не быть все время на чемоданах.

Но если я увижу, что все еще выигрываю, я скажу себе: воспользуйся моментом. Во мне живут две души одновременно.

Три года – это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона».

А вот фотосессии для российского Playboy уже точно не будет – мир уже совсем другой.