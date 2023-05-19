Sportsdaily
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В 2013 году главный секс-символ биатлона получила предложение из России сняться обнаженной для Playboy. Сначала Доротея отказалась, но через 4 года передумала😍😍😍

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Доротея Вирер Доротея Вирер
Биатлон Биатлон

Итальянка явно заслуживает обложек лучших мужских журналов.

В 2013 году итальянке действительно было предложено сняться для российского Playboy.

«Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон. Но я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. А я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.

Я серьезная? Я этого не говорю, но я предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед», – рассказала четырехкратная чемпионка мира.

Интересно, что спустя 4 года Доротея вдруг передумала – фотосессия даже состоялась, но публиковать фото Вирер запретила – ей не понравилось, как на фото выглядит ее чересчур спортивное тело.

Сейчас Доротея возобновила карьеру и задумывается о возможном участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я хотела бы там быть, но в то же время мне хочется иметь семью, спокойную жизнь, а не быть все время на чемоданах.

Но если я увижу, что все еще выигрываю, я скажу себе: воспользуйся моментом. Во мне живут две души одновременно.

Три года – это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона».

А вот фотосессии для российского Playboy уже точно не будет – мир уже совсем другой.

 

11 комментариев

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Mari Gams
Красивая , спортивная , есть что показать !)
+28
-1
+27
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Антон Г
огонь. на последней фотке как с браззерс =))
+14
-2
+12
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siragh@yandex.ru
👍🏻👍🏻👍🏻
+3
0
+3
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Pink Floyd1276
Тема не раскрыта - выпускайте Мириам Гесснер, там намного интереснее.
+3
0
+3
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_Kaa_
Такой истории не было. Во всяком случае, в 2013 году. Если ей кто и звонил из России, то точно не из российского PLAYBOY. Посредники, мошенники - кто угодно мог.
+2
0
+2
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Юрий Вавилов
Ответ Антон Г
огонь. на последней фотке как с браззерс =))
Да, только не хватает белых пятен на лице
+1
0
+1
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Neo31
фотопосты Доры - это всегда + ) только почему "возобновила карьеру", если она её и не прерывала?
0
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