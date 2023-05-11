Пэйдж Спиранак – экс-гольфистка, которая хоть и покинула профессиональный спорт, продолжает радовать свою многомиллионную контентом в соцсетях.

Спиранак публикует видео, где делится секретами игры в гольф, а также постит свои любопытные фотографии. Летом 2022 года Пэйдж была признана «Самой сексуальной женщиной в мире» по версии Maxim.

В беседе с изданием New York Times девушка призналась, что из-за объективации она не любит работать с мужчинами:

«Есть одна вещь, о которой люди почти не говорят. Я женщина в индустрии, где доминируют мужчины, будь то гольф или другой вид спорта. И каждый раз, когда я делаю совместный контент с мужчинами, моментально появляются грязные слухи о том, что нас с этими мужчинами связывают сексуальные отношения.

Тогда у меня создается ощущения, что мне нельзя участвовать или просто приходить на мероприятия, где присутствуют спортсмены-мужчины или знаменитости-мужчины. Ведь мне кажется, что сразу появятся какие-то отвратительные и беспочвенные слухи.

Это все жутко несправедливо. Каждый раз, когда меня фотографируют с другим мужчиной, я получаю просто отвратительные комментарии. Это действительно расстраивает, потому что я не чувствую, что могу нормально взаимодействовать с мужчинами. Я не хочу распускать ни один из этих слухов».

Спиранак заявила, что хотела бы поработать с Тайгером Вудсом или Томом Брэди. Но девушка боится, что мнение общественности помешает такой коллаборации.

Любопытно, что при этом сама Пэйдж в последнее время подверглась критике за «сексуализацию гольфа».