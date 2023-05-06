Гастроли.

Вероятно, что вы слышали о поездке звезд российского фигурного катания на шоу в Улан-Батор.

Оюнбат Насанбат — чиновница, благодаря которой сборная России сейчас находится в Монголии. Именно она провела переговоры с ФФККР, договорившись о приезде фигуристов.

«Я являюсь начальником отдела международных отношений и работаю в государственном комитете по физической культуре и спорту. Наш комитет постарался, чтобы пригласить российских спортсменов. Самое главное - мы хотели, чтобы монгольские зрители и спортсмены больше узнали о фигурном катании. Поэтому правительство Монголии приложило очень много усилий.

Мы провели очень много переговоров с ФФККР. Решили все вопросы. Большая задача была пригласить всех спортсменов. И эта задача выполнена», - говорит Оюнбат.

Далее Насанбат рассказала, как выглядел разговор с федерацией.

— Сложно пригласить целиком сборную? — Есть смешная история. Нам впервые позвонили из посольства России в госкомитет и сказали: «Монгольское правительство со стороны предложило устроить ледовое шоу в Улан-Баторе в связи с тем, что построили первый в Монголии ледовый дворец. Вот контакты федерации, вы можете напрямую связаться с ними и рассказать о своих пожеланиях». Я по контактам позвонила первый раз Александру Когану. Он сначала не понял, чего я хочу - какой-то звонок из Монголии, кто-то что-то говорит.

У Когана было три вопроса.

1. У вас есть федерация? — На данный момент нет.

2. У вас есть профессиональные спортсмены? — Почти нет.

3. Тогда что у вас есть? — Ледовый дворец.

Вот такая история первого звонка. Потом мы пригласили ФФККР в Монголию. Они посмотрели арену, технические условия. Руководители федерации осенью прошлого года прилетели к нам. И в итоге дали добро на проведение шоу.

Дальше мы обсуждали расписание спортсменов, ведь они заняты почти весь год - соревнования, шоу. Нам предложили самое удобное время, когда можно всех собрать. Они выбрали май, потому что сезон заканчивается, потом есть промежуток времени, где они отдыхают.

В принципе, все оказалось не так сложно. Я очень рада, что федерация пошла нам навстречу, учла пожелания. В Монголии все любят российских спортсменов, все ожидают шоу. До конца не верили, что будет такой интерес и ажиотаж. Когда я им позвонила и сказала, что все билеты проданы, тогда они поняли, что в Монголии реально любят фигурное катание.

— Вы очень хорошо говорите по-русски. Как научились? — Я закончила русскую школу в Улан-Баторе. И моя профессия — международные отношения. Я жила с мамой и папой в СССР. И даже мои первые слова, скорее всего, были русские.

— Поездка в Монголию для российских спортсменов — первый международный опыт за долгое время. Как вам кажется, несправедливо, что россиян спортсменов на международных турнирах? — Я думаю, что спорт должен быть вне политики. Поэтому мы, как принимающая сторона, доброжелательные, желаем только хорошего российским спортсменам. На каких бы уровнях ни решались вопросы об участии или неучастии, спорт должен быть вне политики.

Источник