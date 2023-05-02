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😍😍😍 Русская Афродита. Елена Радионова - невероятный талант и потрясающая красота фигурного катания

Елена Радионова Елена Радионова
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Фигурное катание Фигурное катание

Невеста Константина Кучаева 🔴🔵.

Если вы не пристально следите за фигурным катанием, то возможно не слышали о Елене Радионовой. Жаль, исправим.

Уроженка Москвы закончила карьеру в сентябре 2020 года в возрасте 21 года. Звучит странно, но в мире фигурного катания такое происходит нередко.

За свою короткую, но яркую карьеру девушка выиграла Универсиаду, взяла два серебра ЧЕ, командного ЧМ и даже вошла в историю фигурного катания, как первая двукратная чемпионка мира среди юниорок. Неплохо, правда?

Теперь вы поймете, почему эта девушка «не пропадет».

С такой внешностью и в модельном бизнесе не заблудишься. Согласны?

1 комментарий

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Adekvat22
В плане спорта добилась многого, теперь, главное, чтобы женой и мамой стала нормальной. А не как все эти многочисленные инста самки...
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