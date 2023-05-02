Невеста Константина Кучаева 🔴🔵.

Если вы не пристально следите за фигурным катанием, то возможно не слышали о Елене Радионовой. Жаль, исправим.

Уроженка Москвы закончила карьеру в сентябре 2020 года в возрасте 21 года. Звучит странно, но в мире фигурного катания такое происходит нередко.

За свою короткую, но яркую карьеру девушка выиграла Универсиаду, взяла два серебра ЧЕ, командного ЧМ и даже вошла в историю фигурного катания, как первая двукратная чемпионка мира среди юниорок. Неплохо, правда?

Теперь вы поймете, почему эта девушка «не пропадет».

С такой внешностью и в модельном бизнесе не заблудишься. Согласны?