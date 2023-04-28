Не Марсель.

Легенда WWE Брок Леснар рассказал о своем любимом ТВ-персонаже.

«The Beast» посетил популярное шоу Майкла Кея, где обсудил с ведущим свое отношение к телевидению.

«Я не особо смотрю ТВ и редко делал это раньше. Я решил посмотреть Супербоул, но смог дотянуть только до середины. Правда, позже я досмотрел его на YouTube.

Я не интересуюсь UFC. Даже когда соревновался, я хотел бы вернуться и посмотреть некоторые мои выступления, но при этом никогда не садился...

Я брал в аренду не больше подлдюжины фильмов, полдюжины платных просмотров. Я смотрел «Сайнфелд», а также иногда «Друзей». Моника - мой любимый персонаж», - сказал Брок Леснар.