По учебникам Майка Тайсона работает.

Выставочный бой между экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером и Джоном Готти-третьим пройдет 11 июня в городе Санрайз, штат Флорида.

Готти-третий провел шесть поединков по правилам ММА, победив в пяти из них. Он внук известного гангстера Джона Готти, приговоренного в 1992 году к пожизненному заключению.

А пока Флойд готовится к бою и выкладывает в сторис видео из стриптиз-клуба – умеет отдыхать человек.