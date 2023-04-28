Sportsdaily
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Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер проведет поединок с внуком известного мафиози: к бою он готовится в стриптиз-клубе😳👯‍♀️💃

Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
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По учебникам Майка Тайсона работает.

Выставочный бой между экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером и Джоном Готти-третьим пройдет 11 июня в городе Санрайз, штат Флорида.

Готти-третий провел шесть поединков по правилам ММА, победив в пяти из них. Он внук известного гангстера Джона Готти, приговоренного в 1992 году к пожизненному заключению.

А пока Флойд готовится к бою и выкладывает в сторис видео из стриптиз-клуба – умеет отдыхать человек.

3 комментария

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Анатолий Magicbrain
Наконец то настоящие спортивные новости, а не это вот все!) только ролик маловат конечно(
+12
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Alexandr Skomorovsky
всегда так готовлюсь
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[ADO]
Отвратительное зрелище
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