Этому «парню» 51 год.

Возможно, вы помните рассказ Марка Уолберг о своем сумасшедшем режиме, о котором он рассказал еще в 2018 году.

Помимо успешной актерской карьеры, Марк является директором фитнес-бренда «F45 Training». Он выкупил долю во франшизе еще в 2019 году.

Для тех «кто в танке» напоминаем основные нюансы режима Уолберга:

Подъем в 2:30 утра, первая тренировка в 3:40 утра, восстановление в криокамере в 9:30 утра, вторая тренировка в 16:00 и сон в 19:30.

Хотя это еще не все, у него, безусловно, было свое расписание вплоть до искусства - вы можете увидеть его ниже.

Если у вас есть сомнения по поводу эффективности такого стиля жизни, то посмотрите на форму 51-летнего Уолберга.

В соцсетях не оценили подход актера.

💭 «У меня нет денег Марка Уолберга, его славы и состояния... но такая жизнь похожа на кошмар».

💭 «Обратите внимание, что все это можно перенести на 4 часа и ничего особо не изменится».

💭 «Лол. Мало того, что это звучит как ложь, но и похоже крайне вредно для мозга и здоровья».

В 2022 году Марк Уолберг рассказал The Wall Street Journal, что его график немного изменился.

Теперь он просыпается в 3:30-4:00 утра.

3:30-4 утра - пробуждение.

Молитва и прием витамином (куркума, витамин С, витамин D).

Тренировка.

Работа.

12:00-18:00 - время для приема пищи.

19:30 - сон.

Что думаете?