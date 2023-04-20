Добыл в честной битве.

Боксер, который дважды дрался с Флойдом Мейвезером, утверждает, что у него есть ожерелье с его зубом.

Многие из вас уже догадались, что речь идет о Маркосе Майдане, который дрался с Флойдом почти 10 лет назад и уступил в обоих боях по очкам.

Однако несколько раз аргентинец доставил проблемы американцу, особенно во втором бою на культовой «MGM Grand Arena» в Лас-Вегасе.

Майдана нанес мощнейший правый хук, выбив сопернику зуб. Вот он.

На кадрах можно заметить, как это произошло. А сейчас Майдана признался, что взял тот зуб себе на память.

Аргентинец выложил кулон в соцсетях, отметив Мейвезера. Он также написал: «Сколько даст мне мышь Перес?».

При этом Мейвезер всегда отрицал, что потерял зуб в результате пропущенного удара.

Кому верим?