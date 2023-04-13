Sportsdaily
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😤 «Тогда мы бы никогда не увидели Pontiac Fiero в космосе». Звезда НФЛ раскритиковала франшизу «Форсаж» за затянутость. Он считает, что без Пола Уокера фильмы уже не те

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Остановитесь!

Звезда американского футбола Майка Парсонс пожаловался в соцсетях на создателей кинофраншизы «Форсаж».

Защитник «Далласа» считает, что знаменитую серию стоило закончить на седьмой части, поскольку смерть Пола Уокера сильно повлияло на качество и сюжет фильмов.

«Нам нужно остановиться! Они должны были закончить после седьмой части! Это просто другой фильм без Пола!».

Подписчики не стали спорить.

💭 «Тогда мы бы никогда не увидели, как они отправили Pontiac Fiero в космос. Майка, мы не можем позволить себе пожертвовать таким достижением».

💭 «Они должны были остановиться после пятой части. Дальше было просто смешно. Лудакрис и Тайриз в космосе?! Вперед! Ох...».

💭 «Не смотрел ни одну часть после пятой».

💭 «Согласен».

💭 «Еще нужно перестать делать фильмы Marvel».

Серия «Форсаж» закончится на 11-й части, которая выйдет в следующем году.

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