😱🤩 «Выполняет побочные миссии в жизни». Фанаты WWE в восторге - Wrestlemania посетил Снуп Догг и даже сделал таунт!
Собачий локоть.
Звездный репер Снуп Догг посетил WrestleMania и даже поучаствовал в одном сегменте с Мизом.
Шейн МакМэн не смог закончить матч против Миза из-за травмы ноги, поэтому за дело принялся Снуп, сделавший таунт.
Вместо того, чтобы извиниться, Снуп Догг решил обострить положение, позвав на ринг еще одного противника, несмотря на просьбы жертвы оставить его в покое.
Затем 51-летний репер продолжил пародировать Скалу и сделал народный локоть или, как выразились комментаторы, «Собачий локоть».
Фанаты были в восторге.
💭 «Снуп Догг выполняет побочные миссии в жизни».
💭 «Делай это лучше, чем сам Рок, все правильно, Снуп».
💭 «Классная игра импровизационного гения Снуп Догга спасло это шоу».
💭 «Снуп Догг - король борьбы».
Круто?
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