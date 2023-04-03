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😱🤩 «Выполняет побочные миссии в жизни». Фанаты WWE в восторге - Wrestlemania посетил Снуп Догг и даже сделал таунт!

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Собачий локоть.

Звездный репер Снуп Догг посетил WrestleMania и даже поучаствовал в одном сегменте с Мизом.

Шейн МакМэн не смог закончить матч против Миза из-за травмы ноги, поэтому за дело принялся Снуп, сделавший таунт.

Вместо того, чтобы извиниться, Снуп Догг решил обострить положение, позвав на ринг еще одного противника, несмотря на просьбы жертвы оставить его в покое.

Затем 51-летний репер продолжил пародировать Скалу и сделал народный локоть или, как выразились комментаторы, «Собачий локоть».

Фанаты были в восторге.

💭 «Снуп Догг выполняет побочные миссии в жизни».

💭 «Делай это лучше, чем сам Рок, все правильно, Снуп».

💭 «Классная игра импровизационного гения Снуп Догга спасло это шоу».

💭 «Снуп Догг - король борьбы».

Круто?

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