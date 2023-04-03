За что боролись...

Баскетболистка колледжа Мэриленд Энджел Риз подверглась жесткой критике в соцсетях за поведение в финале чемпионата NCAA по баскетболу среди женщин.

«ЛСЮ» стали чемпионами, обыграв «Айову», а одна из лидеров команды решила поиздеваться над соперницей.

Девушка несколько раз пыталась спровоцировать Кетлин Кларк, используя жест «Ты меня не видишь», а потом показывая на палец, намекая, что у нее будет чемпионский перстень.

Любители баскетбола возмущены таким поведением.

💭 «Почему вы прославляете это ужасное поведение?».

💭 «Была бы она белой, вы бы и виду не подали».

💭 «Ужасный человек и плохой пример для молодых спортсменов».

💭 «Есть разница между тем, чтобы делать это в середине игры, и бесстыдно преследовать игрока после того, как игра была выиграна, пытаясь привлечь его внимание. Грустно и жалко. Стыд».

💭 «Все в порядке, люди. После этого матча у Кларк будет гораздо лучшая и успешная карьера, чем у Риз. Далее WNBA.

💭 «У Риз карьерный климакс».

💭 «Кларк была причиной, по которой мы смотрели этот матч».