Не растерялся.

В разговоре с журналистом Sport24 Кондратюк рассказал об очень неловком моменте, который произошел на турнире шоу-программ:

«Между номером Елизаветы Туктамышевой и моим выходит девушка-ведущая и читает стих под ту же музыку, под которую я катаю. Я вышел, а она начала читать стих, и тут я понял, что мой номер примерно через минут».

«В итоге я очень эффектно покатался, сделал вид, что меня утащила буря, а потом три минуты я доказывал, что все-таки ее не боюсь. Понимаешь, я подхожу к каждому шоу творчески. Все это искусство, мы тут не просто так».

Марк ловко нашел выход из неудобной ситуации.

А что бы сделали вы на его месте?