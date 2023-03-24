Откровения от чемпионки Европы.

Алена Косторная выложила на свой канал видео с ответами на 20 самых популярных вопросов от фанатов.

В ролике чемпионка Европы ответила на несколько каверзных вопросов и поделилась подробностями своей жизни. Благодаря этому видео мы узнали, что у Алены больше татуировок, чем мы все знали:

«Какая самая больная тату? У меня их 5, самое больное — это на ребрах. Ее, в принципе, не видно нигде, мало кто вообще знает, что она есть и где она находится. Но ребра — это действительно очень неприятно, потому что кожа тонкая, и каждая вибрация машинки ощущается. Это не очень приятно».

Немаленькое количество!

Мы уже знали, что у Косторной набито 4 изображения: персонаж мультфильма «Лило и Стич» на левой руке, надписи «Lovely» на ключице и «Sequitur cor tuum» («Следуй за своим сердцем») на левом предплечье, а также лиса под ухом.

Как думаете, какую татуировку Алена набила на ребрах? 🤔