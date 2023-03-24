Sportsdaily
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У Алены Косторной есть тайная татуировка. О ней знают лишь немногие 🤫

Алена Косторная Алена Косторная
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Откровения от чемпионки Европы.

Алена Косторная выложила на свой канал видео с ответами на 20 самых популярных вопросов от фанатов. 

В ролике чемпионка Европы ответила на несколько каверзных вопросов и поделилась подробностями своей жизни. Благодаря этому видео мы узнали, что у Алены больше татуировок, чем мы все знали:

«Какая самая больная тату? У меня их 5, самое больное — это на ребрах. Ее, в принципе, не видно нигде, мало кто вообще знает, что она есть и где она находится. Но ребра — это действительно очень неприятно, потому что кожа тонкая, и каждая вибрация машинки ощущается. Это не очень приятно».

Немаленькое количество!

Мы уже знали, что у Косторной набито 4 изображения: персонаж мультфильма «Лило и Стич» на левой руке, надписи «Lovely» на ключице и «Sequitur cor tuum» («Следуй за своим сердцем») на левом предплечье, а также лиса под ухом.

Как думаете, какую татуировку Алена набила на ребрах? 🤔

3 комментария

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Петр Хромов
видимо теперь знают многие
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wizard_177
о ней знают не только лишь все
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AaA
Как думаете, какую татуировку Алена набила на ребрах?
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Неужели Путина?
+3
0
+3
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