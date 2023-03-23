Интересная причина выбора.

На своем канале на YouTube Алена Косторная выложила видео, где она отвечает на вопросы подписчиков. Отвечая на вопрос о том, кто является ее примером для подражания, чемпионка Европы отметила двух фигуристок за их преданность делу.

«Моим примером для подражания всегда была Алена Савченко, потому что такое рвение к победе, мотивация тренироваться и выигрывать, такая долгая карьера... Это заставляет задуматься о том, что человеку так нравится фигурное катание, так нравится то, что он делает, что все остальное отходит на второй план.

Естественно, также моим примером была и есть Каролина Костнер, потому что мне безумно нравится, как она катается, также мне нравится интерпретация ее программ, то, как она выделывает каждое из движений. И в целом ее карьера заставляет задумываться, что настолько преданный человек своему делу, что вот все-все отходит на второй план ради своего дела.

Это действительно очень круто и, в принципе, мало таких людей. Даже не в спорте, а, в принципе, во всех сферах».