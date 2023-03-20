Алина Загитова удивила многих своим комментарием, касательно шоу «Русский вызов», которое состоялось в субботу.

Фигуристка выступила с новой программой, появившись в образе Мэрилин Монро.

Номер Алины, как и ее образ, вызвали смешанные чувства у болельщиков и судей (лишь 9-е место).

Олимпийская чемпионка не стала молчать, высказавшись о судействе:

«Важно понимать все нюансы, поскольку в жюри входят люди не из мира фигурного катания, у которых, несмотря на разработанные критерии судейства, свои представления, кто из участников был лучше, чей номер интереснее.

А по поводу того, что мне не идет представленный номер... Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня».

Позже девушка записала новое обращение:

Сложно сказать, где Загитова столкнулась с такой массовой критикой, ведь если верить комментариям в ее телеграм-канале, то подавляющее большинство фанатов осталось в восторге.

Редкий случай.

Кто-то решил вспомнить вечную соперницу.

Что думаете, насчет реакции Загитовой, (не)доброжелатели?

Источник - соцсети Загитовой.