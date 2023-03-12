В ноябре прошлого года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск, в котором фигурирует множество актеров и спортсменов, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях обанкротившейся криптоплатформы FTX.

Юристы инвестора признались изданию Forbes, что им никак не удается вручить судебные документы бывшей звезде НБА Шакилу О’Нилу.

«Только один ответчик решил уклониться от вручения, чтобы затянуть разбирательство или попытаться избежать ответственности», – говорится в письме адвокатов к ответчикам.

По их словам, в течение последнего месяца баскетболист прятался в своем доме, когда у его двери появлялись судебные курьеры с бумагами. Адвокаты также утверждают, что безуспешно пытались связаться с адвокатом О’Нила.