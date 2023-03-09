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👊 «Как пережить удар Майка Тайсона». 5 советов, в которых мы все нуждались

Майк Тайсон Майк Тайсон
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Все знают, что шансы пережить удар Майка Тайсона не самые высокие, особенно, если вы обычный неподготовленный человек, а не профессиональный боксер.

Тем не менее, популярный ютуб-канал «How to Survive» решил показать людям на практике, как пережить удар Майка Тайсона.

В видео подробно описаны пять ключевых моментов, которым стоит следовать, если вы не хотите, чтобы последнее, что вы видите в этом мире, был кулак Тайсона.

Во-первых, вы всегда должны видеть удар. Это естественный инстинкт, который поможет вам среагировать на движение, минимизировав ущерб.

Что дальше? Смотрите ниже.

Впрочем, лучший совет - просто избегайте встречи с Тайсоном. Или хотя бы не злите его.

2 комментария

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sfrrrR
Как когда-то ответил боксер-философ Тайсон одному из журналистов, когда тот спросил планах его соперника маневрировать, наносить удары и убегать, чтобы таким образом победить: "План есть у каждого. До тех пор, пока не пропускаешь удар в челюсть"
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Havana Club
Если праймовый Тайсон попадет куда либо, не спасёт ничего, даже блок. Если, о чудо, ты не падаешь, то следом еще 3-4 удара последует, упадёшь уже на 2, если снова чудо, на 3 гарантированно. Чудеса бывают, но не несколько раз подряд)
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