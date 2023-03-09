Все знают, что шансы пережить удар Майка Тайсона не самые высокие, особенно, если вы обычный неподготовленный человек, а не профессиональный боксер.

Тем не менее, популярный ютуб-канал «How to Survive» решил показать людям на практике, как пережить удар Майка Тайсона.

В видео подробно описаны пять ключевых моментов, которым стоит следовать, если вы не хотите, чтобы последнее, что вы видите в этом мире, был кулак Тайсона.

Во-первых, вы всегда должны видеть удар. Это естественный инстинкт, который поможет вам среагировать на движение, минимизировав ущерб.

Что дальше? Смотрите ниже.

Впрочем, лучший совет - просто избегайте встречи с Тайсоном. Или хотя бы не злите его.