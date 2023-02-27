Что ж ты, брат.

Тайсон Фьюри потерял крупную сумму денег, несмотря на то, что его брат Томми победил Джейка Пола.

Напомним, что Томми Фьюри вышел на ринг против американского ютубера Джейка Пола, ставшим боксером. Бой состоялся в Эр-Рияде.

Фьюри был объявлен победителем боя раздельным решением судей.

Известно, что перед боем Тайсон сделал ставку на победу брата в размере 100 000 фунтов стерлингов, но в итоге проиграл.

Фьюри проиграл из-за того, что поставил на победу Томми нокаутом.

Он сказал iFL TV перед боем: «Томми нокаутирует 90 процентов людей. Он очень жесткий ударник, и Джейк Пол узнает об этом.

У меня на него ставка в 100 штук, так что если он проиграет, то я еще и деньги потеряю. Я знаю, что Томми собирается нокаутировать его. Что немного глупо, так это то, что я вижу, как все эти эксперты и профессиональные боксеры выбирают Джейка Пола вместо Томми. Я такой: «Какого черта эти ребята делают?».

Томми точно изобьет его. Я думаю, что он может закончить бой в любое время. Этот бой определенно будет идти на расстоянии. Томми победит нокаутом. Я чувствую запах страха, а Джейк трясется. Он дрожит, как маленькая сучка, и его нокаутируют».