Sportsdaily
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😒 «Сейчас войдет моя мама». У фанатов рестлинга ностальгия. Они вспоминают пикантную сцену из видеоигры 🔞🔞🔞

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Наверное многие из вас играли в компьютерные игры по WWE, которые были довольно популярны в свое время. Оглядываясь назад, они, возможно, выглядят не самыми подходящими для детей.

В иностранных соцсетях активно обсуждают одну пикантную сцену из видеоигры про рестлинг.

«Может быть, я могу сопроводить тебя на ринг сегодня вечером? И позже, если хочешь, мы могли бы снова встретиться....».

Фанаты не смогли промолчать.

💭 «Ты просто вернул мне память!».

💭 «Никогда больше не увижу такого, эх».

💭 «Конечно, это та самая часть игры, в которую войдет моя мама».

Играли в игры по WWE?

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