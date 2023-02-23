😒 «Сейчас войдет моя мама». У фанатов рестлинга ностальгия. Они вспоминают пикантную сцену из видеоигры 🔞🔞🔞
Наверное многие из вас играли в компьютерные игры по WWE, которые были довольно популярны в свое время. Оглядываясь назад, они, возможно, выглядят не самыми подходящими для детей.
В иностранных соцсетях активно обсуждают одну пикантную сцену из видеоигры про рестлинг.
«Может быть, я могу сопроводить тебя на ринг сегодня вечером? И позже, если хочешь, мы могли бы снова встретиться....».
Фанаты не смогли промолчать.
💭 «Ты просто вернул мне память!».
💭 «Никогда больше не увижу такого, эх».
💭 «Конечно, это та самая часть игры, в которую войдет моя мама».
Играли в игры по WWE?
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