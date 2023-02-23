Наверное многие из вас играли в компьютерные игры по WWE, которые были довольно популярны в свое время. Оглядываясь назад, они, возможно, выглядят не самыми подходящими для детей.

В иностранных соцсетях активно обсуждают одну пикантную сцену из видеоигры про рестлинг.

«Может быть, я могу сопроводить тебя на ринг сегодня вечером? И позже, если хочешь, мы могли бы снова встретиться....».

Фанаты не смогли промолчать.

💭 «Ты просто вернул мне память!».

💭 «Никогда больше не увижу такого, эх».

💭 «Конечно, это та самая часть игры, в которую войдет моя мама».

Играли в игры по WWE?