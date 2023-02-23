Sportsdaily
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🙁 Видели выступление Трусовой на церемонии открытия игр «Дети Азии»? Конечно нет, ведь «Матч ТВ» решил запустить рекламу 🤬. Саша в декабре начала сотрудничать с каналом

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А зачем вам Трусова?

Любопытный «инцидент» произошел в эфире трансляции церемонии открытия международных спортивных игр «Дети Азии».

«Матч ТВ» решил, что наиболее удачное время для рекламного блока - выступление Александры Трусовой.

Все бы ничего, но учитывая напряженность в отношениях наших фигуристок с телевидением, это выглядит не самым рациональным решением. У Трусовой, по слухам, были разногласия с «Первым каналом», что во многом и привело ее к сотрудничеству с «Матч ТВ» в декабре, и вот, спустя два месяца, происходит такой не самый красивый жест.

Трусова выложила свое выступление на YouTube-канал.

Зато в эфир попал самый конец номера - овации с Плющенко.

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