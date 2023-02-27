Как это называется?

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что он закончил работать с российскими гонщиками.

В последнем сезоне популярного документального фильма Netflix «Водить, чтобы выжить» итальянцец описал Мазепина, как «сопутствующий ущерб», имея в виду бойкот российских спортсменов после санкций. Наряду с Мазепиным американская команда также потеряла главного спонсора - компанию «Уралкалий».

Штайнер выразил явное презрение к российским гражданам:

«Дело в том, что он русский. Поэтому он наносит сопутствующий ущерб. Мне ничего из этого не нужно. Гребанный ад. Больше никаких русских. Я закончил с русскими, пока не уйду с этой планеты».

Напомним, что место Никиты Мазепина занял датский гонщик Кевин Магнуссен.