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🇷🇺 🙅🏻‍♂️ Босс команды «Ф-1» «Хаас»: «Больше никаких русских. Я закончил с ними, пока не уйду с этой планеты»

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Никита Мазепин Никита Мазепин
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что он закончил работать с российскими гонщиками.

В последнем сезоне популярного документального фильма Netflix «Водить, чтобы выжить» итальянцец описал Мазепина, как «сопутствующий ущерб», имея в виду бойкот российских спортсменов после санкций. Наряду с Мазепиным американская команда также потеряла главного спонсора - компанию «Уралкалий».

Штайнер выразил явное презрение к российским гражданам:

«Дело в том, что он русский. Поэтому он наносит сопутствующий ущерб. Мне ничего из этого не нужно. Гребанный ад. Больше никаких русских. Я закончил с русскими, пока не уйду с этой планеты».

Напомним, что место Никиты Мазепина занял датский гонщик Кевин Магнуссен.

2 комментария

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Tayriz
Ответ carandache
А что случилось?
Клоун косивший под гонщика и его папшка миллиардер видимо многих доставили в ф1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carandache
А что случилось?
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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