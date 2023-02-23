А что, если...

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о том, что перед отъездом в НБА его просматривала «Барселона».

«Это было давно. Я тогда сыграл не лучшим образом. Честно говоря, мне кажется, я провел худшую свою игру за все время. Как мне рассказали, «Барселона» решила повременить с решением и понаблюдать.

Мне тогда было 18 или 19. Они хотели подождать пару месяцев, но затем появился «Денвер». Сейчас я здесь.

Вернусь ли когда-либо в Европу, чтобы поиграть там? Не уверен. Мне нравится здесь», – заявил Йокич.