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😮 «Мне тогда было 18 или 19». Никола Йокич признался, что до переезда в НБА от него отказалась «Барселона»

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А что, если...

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о том, что перед отъездом в НБА его просматривала «Барселона».

«Это было давно. Я тогда сыграл не лучшим образом. Честно говоря, мне кажется, я провел худшую свою игру за все время. Как мне рассказали, «Барселона» решила повременить с решением и понаблюдать.

Мне тогда было 18 или 19. Они хотели подождать пару месяцев, но затем появился «Денвер». Сейчас я здесь.

Вернусь ли когда-либо в Европу, чтобы поиграть там? Не уверен. Мне нравится здесь», – заявил Йокич.

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