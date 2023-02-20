Дуайт Ховард, продолжающий свою карьеру на Тайване, принял участие в массовой драке во время игры.

В четвертой четверти игры между Taoyuan Leopards и TaiwanBeer HeroBears два разыгрывающих вступили в бой, когда один ударил локтем другого.

Затем тренер Herobears выскочил из-за боковой линии и начал замахиваться на игрока соперников, после этого ситуация превратилась в ад.

Ховард вскочил с оскамейки и сперва пытался успокоить всех, но в итоге тоже был удален. Как еще 11 игроков!