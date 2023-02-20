Массовая драка в баскетбольном матче Тайваня: тренер замахнулся на игрока, Дуайта Ховарда удалили
Дуайт Ховард, продолжающий свою карьеру на Тайване, принял участие в массовой драке во время игры.
В четвертой четверти игры между Taoyuan Leopards и TaiwanBeer HeroBears два разыгрывающих вступили в бой, когда один ударил локтем другого.
Затем тренер Herobears выскочил из-за боковой линии и начал замахиваться на игрока соперников, после этого ситуация превратилась в ад.
Ховард вскочил с оскамейки и сперва пытался успокоить всех, но в итоге тоже был удален. Как еще 11 игроков!
Massive brawl in Taiwan 😳 Coach started throwing hands pic.twitter.com/qMK7QboFOy— NBACentral (@TheNBACentral) February 22, 2023
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