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Массовая драка в баскетбольном матче Тайваня: тренер замахнулся на игрока, Дуайта Ховарда удалили

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Дуайт Ховард, продолжающий свою карьеру на Тайване, принял участие в массовой драке во время игры.

В четвертой четверти игры между Taoyuan Leopards и TaiwanBeer HeroBears два разыгрывающих вступили в бой, когда один ударил локтем другого. 

Затем тренер Herobears выскочил из-за боковой линии и начал замахиваться на игрока соперников, после этого ситуация превратилась в ад.

Ховард вскочил с оскамейки и сперва пытался успокоить всех, но в итоге тоже был удален. Как еще 11 игроков! 

2 комментария

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Nikita Dorodenko
Ответ МЗ
и в этой лиге у Дуайта нет квадрупл дабла в каждой игре??? Рили?
Команда Дуайта имеет баланс 2-11, что-то типа этого)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МЗ
и в этой лиге у Дуайта нет квадрупл дабла в каждой игре??? Рили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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