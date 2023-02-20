7 комментариев

Назревает новый скандал с любовным треугольником Кендалл Дженнер, Девина Букера и певца Bad Bunny.

Звезда «Финикс Санз» какое-то время встречался с супермоделью, но последние новости о ее свидании с пуэрториканским певцом, возможно, оказали негативное влияние на Букера.

Девин Букер отписался от Дженнер на всех платформах. Похоже, Букер больше не ассоциирует себя с Дженнер, и это открывает двери для Bad Bunny.

Пользователи твиттера также поспешили отметить, что у певца и Букера есть небольшое сходство с точки зрения цвета кожи и стиля волос.

Супермодель по-прежнему подписана на Букера во всех социальных сетях.

Судя по всему, звезда НБА, казалось, питала некоторую надежду на возможное примирение. Но эта новость о Bad Bunny полностью убивает все шансы. Первоначально их представители подтвердили раскол, утверждая, что у них обоих был невероятно плотный график, и оба хотели сделать свою карьеру своим главным приоритетом.