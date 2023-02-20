Sportsdaily
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Букер отписался от Кендалл Дженнер из-за возможного романа бывшей с Bad Bunny. Артист и Девин – почти копия друг друга

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Назревает новый скандал с любовным треугольником Кендалл Дженнер, Девина Букера и певца Bad Bunny. 

Звезда «Финикс Санз» какое-то время встречался с супермоделью, но последние новости о ее свидании с пуэрториканским певцом, возможно, оказали негативное влияние на Букера.

Девин Букер отписался от Дженнер на всех платформах. Похоже, Букер больше не ассоциирует себя с Дженнер, и это открывает двери для Bad Bunny. 

Пользователи твиттера также поспешили отметить, что у певца и Букера есть небольшое сходство с точки зрения цвета кожи и стиля волос.

Супермодель по-прежнему подписана на Букера во всех социальных сетях. 

Судя по всему, звезда НБА, казалось, питала некоторую надежду на возможное примирение. Но эта новость о Bad Bunny полностью убивает все шансы. Первоначально их представители подтвердили раскол, утверждая, что у них обоих был невероятно плотный график, и оба хотели сделать свою карьеру своим главным приоритетом.

7 комментариев

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Константинъ Арзамасцевъ
С тем же успехом он похож на Симмонса, а жест Букера - протест против небросающих "звезд"
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Александр Спирин
Поступок не мальчика, но мужа. Осталось телефонный номер удалить.
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Korban Cobain
Шэннона вставка зачетная)... Держите вкурсе кароче)
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Fluggaenk Dechioebolsen
Может он уже начнет играть и включать режим ПО, а не палить бывшую в инсте, как маленький ребенок?
0
-1
-1
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Райли Карри
О дивный новый мир!
Каждый принадлежит всем остальным
+2
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Против грусти
ну и дурень!
0
-1
-1
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skreamer
Сразу вспомнился эпизод сериала "Друзья", где были Росс и Расс.
+15
-1
+14
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